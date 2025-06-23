Турсунов назвал теннисистку, которая похожа на Медведева по стилю игры

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о стиле игры хорватской теннисистки Донны Векич. Он сравнил 22-ю ракетку мира с россиянином Даниилом Медведевым.

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«Смотрю матч Векич — Шнайдер и никак не могу отделаться от мысли, что Векич — женская версия Медведева на минималках. Вроде бы не гламурно и прижимисто, но всё залетает в корт в нужные моменты. Хорошо играет ситуативно, цепкая, бывалая. Шерхан в юбке», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В матче первого круга турнира в Бад-Хомбурге Векич в двух сетах обыграла россиянку Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.