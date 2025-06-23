Российская теннисистка сенсационно проиграла на турнире в Германии

Российская теннисистка Диана Шнайдер неожиданно проиграла на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бад-Хомбурге представительнице Хорватии Донне Векич.

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Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах со счетом 3:6, 3:6. За это время Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-поинта из четырех. В активе Векич пять подач навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из трех.

Следующим соперником Векич станет чешка Линда Носкова, которая обыграла Айлу Томлянович из Австралии.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.