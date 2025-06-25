Медведев прокомментировал свое поражение в финале турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше» признался, что у него осталось неприятное послевкусие после поражения в финале турнира ATP-500 в Галле.

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«В этом прикол или не прикол тенниса, что турнир действительно был крутой. Я играл в свой лучший теннис за долгое время. Были классные матчи — и по ощущениям на корте. Естественно, против Саши Зверева был крутой матч. Но, когда ты не победитель турнира, все равно ты недоволен», — заявил он.

Российский теннисист уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.