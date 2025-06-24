Побег из России не помог. Карьера Касаткиной терпит сокрушительный крах

Касаткина снова проиграла. На сей раз в первом круге турнира WTA-250 в Истбурне. Очередной обидчицей теннисистки стала Лулу Сун, 46-я ракетка мира. Это уже четвёртое поражение Дарьи кряду. Три из них случились в стартовом раунде – после оплеухи от Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос», матч с которой австралийка из Тольятти всячески разогревала сомнительным трэш-током.

Не хочется, конечно, злорадствовать, но Касаткина лишь подтвердила правило: смена гражданства мало что меняет. По крайней мере, в спортивном смысле. Такой путь прошли многие, в том числе Дарья Гаврилова и сёстры Арина и Анастасия Родионовы, не реализовавшие потенциал в стране кенгуру, коал и Хью Джекмана. В более широкой выборке, по сути, всего два исключения: Елена Рыбакина и Юлина Путинцева. И то не без оговорок.

Результаты Дарьи Касаткиной после смены гражданства

© Советский спорт

Её больше интересуют личная жизнь и видеоблог. С октября 2022-го Касаткина выиграла… два турнира, в итоге потеряв восемь позиций от своего лучшего рейтинга. И это, кстати, весьма скромно – такими темпами и нынешнее 16-е место скоро покажется Дарье приятным прошлым.

Возникает закономерный вопрос: к чему были все эти претензии к нашей национальной федерации, раз даже сама теннисистка последние три года занимается чем угодно, но только не теннисом? В конце марта, напомним, Касаткина в разговоре с Анной Чакветадзе, бывшей напарницей по сборной, заявила следующее.

Со мной не общаются, я тоже не общаюсь. Не знаю, вот так вот. Причин как бы... Причины можно додумывать. Но конкретно по такой-то причине – такого нет. У меня никогда не было тёплых отношений с нашей федерацией.

А заодно добавила несколько крайне провокационных комментариев по поводу общественно-политической ситуации в России, хотя сама с 2019-го живёт в Барселоне. Причём внезапно досталось и болельщикам – они, по мнению Дарьи, недостаточно трепетно поддерживали её.

Короче, если финт с паспортом действительно был попыткой перезагрузить карьеру, то пока этот план с треском проваливается. Если же Касаткина умчала в Австралию строить личную жизнь – её право, но тогда и спрашивать нужно с себя, а не искать виноватых на родине, где у Дарьи остались тысячи поклонников.