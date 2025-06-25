Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка 18-я ракетка мира Екатерина Александрова оказалась сильнее греческой спортсменки Марии Саккари ( 85-ю строчка рейтинга WTA) в матче второго круга турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Счёт — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

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Матч длился 2 часа 14 минут. За это время Александрова реализовала два брейк-пойнта из трёх, выполнила 12 подач навылет и допустила шесть двойных ошибок. Саккари удалось выполнить семь эйсов. Она также не смогла реализовать шесть брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований на травяном покрытии Екатерина Александрова сыграет с восьмой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.