Россиянин Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Майорке

75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира АТР-250 в испанской Майорке, проиграв в матче второго круга сербу Хамаду Меджедовичу (73-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (4:6).

Матч продлился 2 часа 28 минут. За время матча Хамад Меджедович сделал 12 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. Роман Сафиуллин сделал за игру 12 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из семи.

В четвертьфинале турнира в Майорке Хамад Меджедович сыграет с победителем встречи между французом Артуром Риндеркнешем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.