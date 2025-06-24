Андреева сенсационно вылетела с «Уимблдона»

Российская теннисистка Эрика Андреева сенсационно проиграла представительнице Франции Селене Яничиевич в 1/4 финала квалификации «Уимблдона».

Встреча, которая длилась 1 час 53 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 6:7 (3:7).

Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трех. На счету Яничиевич два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде француженка сразится с Петрой Мартич из Хорватии, которая в трех сетах обыграла Мэддисон Инглис из Австралии — 6:2, 3:6, 7:6 (12:10).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.