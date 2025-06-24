Ига Швёнтек одержала 300-ю победу на уровне WTA в 24 года

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек одержала юбилейную, 300-ю победу на уровне WTA.

Это произошло во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Швёнтек (4) со счётом 6:4, 6:4 обыграла двукратную чемпионку мэйджоров, бывшую первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко (Q).

Чтобы одержать 300 побед, Швёнтек понадобилось 372 матча. Лишь легендарной американке Серене Уильямс для отметки в 300 побед потребовалось меньше встреч (359), сообщает Opta Ace.

Следующей соперницей Швёнтек в Бад-Хомбурге станет победительница поединка Екатерина Александрова (Россия, 8) — Мария Саккари (Греция, WC).