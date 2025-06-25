Роджер Федерер оценил, насколько изменились ракетки за последние 30 лет

Чемпионат.com

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как изменились ракетки за последние несколько десятилетий.

Теннисист Федерер оценил, насколько изменились ракетки за последние 30 лет
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— В каком аспекте больше всего улучшились ракетки за последние 30 лет?

— Они эволюционировали так, что стало гораздо проще генерировать мощность и находить углы. Сейчас есть намного больше возможностей делать это, чем в 90-е, когда подобное было практически невозможно. Сегодня теннисисты используют гораздо более лёгкие ракетки, специально разработанные для игры в более экстремальных условиях.

Мячи теперь тяжелее, корты медленнее. Это вынуждает адаптироваться к новым условиям: бить с большим вращением, с большим топ-спином, но при этом извлекая больше мощности из ракетки, — приводит слова Федерера Eurosport.es.