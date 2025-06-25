Гарсия пропустит «Уимблдон» – в этом году она завершит карьеру
Каролин Гарсия объявила, что пропустит «Уимблдон».
Ранее француженка сообщила, что завершит карьеру в этом сезоне.
«В этом году меня не будет на «Уимблдоне». Мне пришлось довести организм до предела, с уколами и всем остальным, чтобы сыграть дома последний «Ролан Гаррос». И я ни секунды об этом не жалею ❤️. Но сейчас пришло время вернуться к началу: дать телу по-настоящему восстановиться и провести полноценный тренировочный блок. Как бы ни было больно пропускать травяной сезон (а ведь именно здесь у меня были одни из самых крупных побед – 4 титула!), я знаю, что это правильное решение. Я хочу быть здоровой ради последнего отрезка на харде… И быть готовой к еще одному важному событию вне корта: у меня начинается подготовка к свадьбе 💍. Я сообщу вам, где сыграю в следующий раз. До скорого ❤️», – написала Гарсия.