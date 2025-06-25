«Цифра призовых нереальна». 154-я ракетка мира рассказал о заработке в теннисе

154-я ракетка мира японский теннисист Таро Даниэль высказался о настоящем заработке в теннисе, а также предоставил общую информацию про свои финансы. В 2024 году его расходы составили $ 440 тыс., а прибыль — $ 570 тыс. (без учёта налогов).

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