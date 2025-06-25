Катастрофа Андреевой. Сестра Мирры установила исторический антирекорд России

В конце прошлого сезона Эрика Андреева поймала кураж. Кульминация – октябрьский «тысячник» в Ухане, где 20-летняя теннисистка дошла до 1/8 финала, выбив в том числе младшую сестру Мирру.

И затеплилась в русских сердцах надежда: а вдруг и у нас свой аналог сестёр Уильямс появится? Понятно, что, скорее всего, иного масштаба, но тем не менее. Затеплилась, несмотря на сам матч, в котором Мирра допустила чудовищное количество невынужденных ошибок. Да, Эрика ими воспользовалась, однако с технико-тактической точки зрения топового качества не продемонстрировала.

Ну и психологию тоже надо учитывать. Серена, например, первые три встречи проиграла Винус, да и затем нередко уступала старшей сестре. Короче, сомнения тогда зародились не просто так. Поскольку Эрика после победы над Миррой одержала… одну викторию, если не считать квалификации. За девять месяцев. А 24 июня, в свой 21-й день рождения, и вовсе установила исторический антирекорд.

Обновилось «достижение» на отборочном этапе к Уимблдону, в матче с француженкой Селеной Яничевич, 225-й ракеткой мира. Андреева-старшая – на удивление – выглядела бодро, о чём свидетельствуют 34 виннерса, но даже за три сета в итоге не зацепилась. И теперь у неё уже девять поражений, а заодно и 17 отданных партий кряду – это самая длинная серия за всю современную историю нашего женского тенниса.

Отчаиваться не стоит. Сезон не настолько безнадёжный, как может показаться на первый взгляд. Эрике частенько не везёт, такое бывает. Но есть решение, которое теннисистка почему-то игнорирует. Заменить квалификации крупных турниров на «Челленджеры», дабы набрать рейтинг и вернуть уверенность в себе. Мало уметь играть – не сломаться от постоянных неудач куда сложнее.

Всё исправит серия побед. Затем уже можно снова пробовать себя в Дохе, Майами, Мадриде и далее по списку. Но то ли имеет место быть явная переоценка себя или своей текущей формы, то ли они с Миррой по одному графику работают, чтобы всегда друг с дружкой и родителями находиться. А Эрика меж тем с октября прошлого года потеряла 41 (!) позицию в рейтинге. И это падение рискует закончиться наихудшим из сценариев.