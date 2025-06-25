94-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Уимблдона, обыграв в матче 1/2 финала румынскую теннисистку Ану Богдан (247-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 6:3.

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Теннисистки провели на корте 2 часа 58 минут. За время игры Анастасия Захарова сделала три подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и смогла реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Ана Богдан сделала в игре пять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В финале квалификации Уимблдона Анастасия Захарова сыграет с чешской теннисисткой Терезой Валентовой, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее американки Марии Матеас (6:2, 6:3).