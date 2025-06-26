Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Истбурне

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:0 в пользу Павлюченковой. В полуфинале россиянка сыграет с австралийской теннисисткой Майей Джойнт.

Павлюченковой 33 года, она занимает 53-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Рахимовой 23 года, она занимает 87-е место в рейтинге. Россиянка не выигрывала турниров WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2021) и Открытого чемпионата Франции (2023).

Турнир в Истбурне относится к категории WTA 250. Общий призовой фонд турнира составляет $389 тыс. В прошлом году победительницей турнира стала Дарья Касаткина.