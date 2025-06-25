Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Бад-Хомбурге категории WTA 500. Его призовой фонд больше миллиона долларов.

В 1/8 финала россиянка прошла соперницу из Дании Клару Таусон. Для этого ей потребовались три сета - 3:6, 6:3, 6:1. Интересно, что это была четвертая встреча девушек, и во всех четырех случаях Андреева взяла верх. Кроме того, наша соотечественница одержала первую победу на травяном покрытии с Уимблдона-2023.

За путевку в полуфинал Мирра будет биться с чешкой Линдой Носковой.

Добавим, что ранее в четвертьфинал того же турнира вышла Екатерина Александрова.