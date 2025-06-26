Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Бад‑Хомбурге

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла обыграть чешку Линду Носкову четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Бад‑Хомбурге (Германия).

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Андреева, получившая третий номер посева, проиграла со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час и 18 минут.

В полуфинале Носкова встретится с первой сеянной американкой Джессикой Пегулой.

WTA 500. Bad Homburg Open. Бад‑Хомбург (Германия). Трава. Призовой фонд — более миллиона долларов

Четвертьфинал

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 3) — 6:3, 6:3