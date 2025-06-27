Стало известно, когда россияне проведут свои первые матчи на Уимблдоне-2025

В понедельник, 30 июня, матчами первого круга начнётся Уимблдон-2025. Стало известно, в какие дни проведут свои стартовые встречи на престижном турнире теннисисты из России.

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Понедельник, 30 июня:

Даниил Медведев

Андрей Рублёв

Карен Хачанов

Роман Сафиуллин

Камилла Рахимова

Диана Шнайдер

Анастасия Павлюченкова

Вторник, 1 июля:

Мирра Андреева

Анастасия Потапова

Вероника Кудерметова

Екатерина Александрова

Полина Кудерметова

Анна Калинская

Анна Блинкова

Людмила Самсонова

Анастасия Захарова

Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.