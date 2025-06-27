Стало известно, когда россияне проведут свои первые матчи на Уимблдоне-2025

Стало известно, когда российские теннисисты проведут свои первые матчи на Уимблдоне-2025
В понедельник, 30 июня, матчами первого круга начнётся Уимблдон-2025. Стало известно, в какие дни проведут свои стартовые встречи на престижном турнире теннисисты из России.
Понедельник, 30 июня:
- Даниил Медведев
- Андрей Рублёв
- Карен Хачанов
- Роман Сафиуллин
- Камилла Рахимова
- Диана Шнайдер
- Анастасия Павлюченкова
Вторник, 1 июля:
- Мирра Андреева
- Анастасия Потапова
- Вероника Кудерметова
- Екатерина Александрова
- Полина Кудерметова
- Анна Калинская
- Анна Блинкова
- Людмила Самсонова
- Анастасия Захарова
Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.