Джессика Пегула стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала чемпионкой травяного турнира WTA-500, проходящего в немецком Бад-Хомбурге, обыграв в финале турнира польскую теннисистку Игу Швёнтек (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Джессика Пегула сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Ига Швёнтек выполнила девять эйсов, допустила три двойных ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, который ей удалось заработать за время матча.

Для Джессики Пегулы чемпионский титул в Бад-Хомбурге стал девятым в карьере и третьим в сезоне-2025. Ранее она побеждала на турнирах WTA-500 в Чартльстоне (США) и WTA-250 в Остине.