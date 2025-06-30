Арина Соболенко успешно стартовала на Уимблдоне-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она одержала победу над канадкой Карсон Брэнстин (194-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

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Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Брэнстин семь эйсов, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге Уимблдона-2025 Арина Соболенко встретится с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мари Боузкова (Чехия).