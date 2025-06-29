«Свитолина, Соболенко, Надаль». Энди Маррей собрал идеального игрока

Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей собрал идеального игрока из предложенных ему теннисистов.

«Свитолина, Соболенко, Надаль». Энди Маррей собрал идеального игрока
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Подача: Арина Соболенко

Форхенд: Карлос Алькарас

Бэкхенд: Элина Свитолина

Мастерство рук: Роджер Федерер

Скорость: Гаэль Монфис

Ментальность: Рафаэль Надаль

Маррей — единственный теннисист, дважды выигравший олимпийское золото в мужском одиночном разряде. Помимо этого, он завоевал серебряную медаль в миксте, дважды побеждал на Уимблдоне (в 2013 и 2016 годах), а также стал чемпионом US Open в 2012 году. В общей сложности британец провёл 41 неделю на первой строчке мирового рейтинга.