«Свитолина, Соболенко, Надаль». Энди Маррей собрал идеального игрока

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей собрал идеального игрока из предложенных ему теннисистов.

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Подача: Арина Соболенко

Форхенд: Карлос Алькарас

Бэкхенд: Элина Свитолина

Мастерство рук: Роджер Федерер

Скорость: Гаэль Монфис

Ментальность: Рафаэль Надаль

Маррей — единственный теннисист, дважды выигравший олимпийское золото в мужском одиночном разряде. Помимо этого, он завоевал серебряную медаль в миксте, дважды побеждал на Уимблдоне (в 2013 и 2016 годах), а также стал чемпионом US Open в 2012 году. В общей сложности британец провёл 41 неделю на первой строчке мирового рейтинга.