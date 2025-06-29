«Свитолина, Соболенко, Надаль». Энди Маррей собрал идеального игрока
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей собрал идеального игрока из предложенных ему теннисистов.
Подача: Арина Соболенко
Форхенд: Карлос Алькарас
Бэкхенд: Элина Свитолина
Мастерство рук: Роджер Федерер
Скорость: Гаэль Монфис
Ментальность: Рафаэль Надаль
Маррей — единственный теннисист, дважды выигравший олимпийское золото в мужском одиночном разряде. Помимо этого, он завоевал серебряную медаль в миксте, дважды побеждал на Уимблдоне (в 2013 и 2016 годах), а также стал чемпионом US Open в 2012 году. В общей сложности британец провёл 41 неделю на первой строчке мирового рейтинга.