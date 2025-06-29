Карен Хачанов рассказал, как познакомился с Андреем Рублёвым

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вспомнил о своём знакомстве с соотечественником Андреем Рублёвым.

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«Это был турнир до 10 лет в России. И через несколько кортов я услышал, как один пацан плачет, кричит, швыряет мячи и ракетки. Он сказал мне: «Меня зовут Андрей Рублёв». Я ответил: «Отлично. Приятно познакомиться!» — сказал Хачанов в документальном фильме Breaking Back.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.