Медведев и Рублев сохранили места в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил девятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Медведев сохранил девятую строчку рейтинга, на которую поднялся после поражения казаху Александру Бублику в финале турнира серии АТР 500 в Галле (Германия).

Андрей Рублев сохранил 14‑ю позицию, а Карен Хачанов опустился на 20‑ю строчку рейтинга.

Первой ракеткой мира по‑прежнему является Синнер, второй — Алькарас, третьей — немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 30 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10430 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500

4 (4). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 4650

5 (5). Тэйлор Фритц (США) — 4635

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630

7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140

8 (8). Холгер Руне (Дания) — 3530

9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420

10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130…

14 (14). Андрей Рублев — 2920…

20 (19). Карен Хачанов — 2240…

75 (75). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 831.