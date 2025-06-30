Медведев и Рублев сохранили места в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 20‑ю строчку
Российский теннисист Даниил Медведев сохранил девятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Медведев сохранил девятую строчку рейтинга, на которую поднялся после поражения казаху Александру Бублику в финале турнира серии АТР 500 в Галле (Германия).
Андрей Рублев сохранил 14‑ю позицию, а Карен Хачанов опустился на 20‑ю строчку рейтинга.
Первой ракеткой мира по‑прежнему является Синнер, второй — Алькарас, третьей — немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 30 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10430 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500
4 (4). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 4650
5 (5). Тэйлор Фритц (США) — 4635
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630
7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140
8 (8). Холгер Руне (Дания) — 3530
9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420
10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130…
14 (14). Андрей Рублев — 2920…
20 (19). Карен Хачанов — 2240…
75 (75). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 831.