Александра Саснович обыграла Варвару Грачеву на старте Уимблдона-2025

107-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (92-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

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Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. Саснович шесть раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 11 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Грачёвой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 30 заработанных.

Далее Александра Саснович встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.