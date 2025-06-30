Онс Жабер снялась с матча первого круга Уимблдона

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 59-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер не смогла продолжить матч первого круга на Уимблдоне-2025. Она снялась со встречи с болгаркой Виктории Томовой (111-й номер рейтинга), уступая со счётом 6:7 (5:7), 0:2.

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Жабер вызывала врача в первом сете из-за плохого самочувствия.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Жабер выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Томовой один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Уимблдона-2025 Виктория Томова сыграет с победительницей матча Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия).