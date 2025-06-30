Медведев сенсационно проиграл в первом круге Уимблдона

Российский теннисист, девятая ракетка мира Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение в первом круге турнира Уимблдона от француза Бенджамина Бонзи (64-я ракетка).

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Встреча продолжалась 3 часа 10 минут и завершилась победой Бонзи со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. На счету россиянина 14 подач навылет, 12 двойных ошибок на своей подаче и всего лишь два реализованных брейка из семи попыток.

Интересно, что Медведев впервые в своей карьере вылетел в первом раунде Уимблдона. Ранее он шесть раз преодолевал первый круг турнира в Великобритании.

В следующем круге француз сыграет с победителем пары Вита Копривы (Чехия) – Джордан Томпсон (Австралия).