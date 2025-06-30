Медведев назвал причину вылета с «Уимблдона»

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции назвал хорошую игру француза Бенджамина Бонзи причиной вылета с «Уимблдона». Его слова приводит аккаунт The Tennis Letter в социальных сетях.

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«Мне кажется, я играл сегодня ненамного хуже, чем в Галле. Но на каждый удар, который я делал сегодня, даже удачный, у соперника находился ответ. Сегодня он практически не промахивался. Я желаю ему играть так всегда», — заявил Медведев.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

Медведев 14 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В следующем поединке Бонзи сыграет с победителем матча Вит Коприва (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.