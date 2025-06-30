Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2025

Чемпионка US Open — 2021, 40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Мингэ Сюй (318-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Далее Эмма Радукану встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.