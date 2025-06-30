Роман Сафиуллин потерпел поражение в пяти сетах на старте Уимблдона-2025

75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на Уимблдоне-2025.

© Чемпионат.com

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6 проиграл 59-й ракетке мира из Италии Лучано Дардери.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 52 минуты. В её рамках Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Дардери девять эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Отметим, что Сафиуллин впервые в карьере проиграл пятисетовик на Уимблдоне. До матча с Дардери Роман два раза (2023 и 2024 год) одерживал в таких матчах победы на травяном мэйджоре.