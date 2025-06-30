Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнира.

На старте соревнований россиянин в трех сетах переиграл представителя США Маккензи Макдональда — 7:5, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 12 минут.

В следующем круге Хачанов, который посеян на турнире под 17‑м номером, сыграет с победителем матча Синтаро Мотизуки (Япония) — Джулио Дзеппьери (Италия).

Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призовой фонд — 53,5 млн фунтов стерлингов

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 17) — Маккензи Макдональда (США) — 7:5, 6:4, 6:4