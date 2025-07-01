Осака не знала, что Кириос был в ее боксе на матче первого круга «Уимблдона»

Наоми Осака прокомментировала то, что Ник Кириос был на ее матче с Талией Гибсон.

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Он сидел в боксе японки в первом круге «Уимблдона». Осака обыграла австралийку 6:4, 7:6(4).

– О, он был там? Я ничего об этом не знала. Ладно (смеется).

– Расскажите, как это получилось?

– Я в шутку сказала кому-то: «Знаю, что Ник где-то рядом, может, он захочет прийти на матч». Но я пошутила. Мы ведь совсем разные игроки. Честно, мне бы самой хотелось посмотреть его матчи – знаю, что он веселый. Думаю, разница между нами как раз в этом. Он, наверное, общается с боксом, и заметил бы, если бы я была там. А я обычно отключаюсь. Немного неловко, что я не заметила. Но, пожалуй, круто, что он пришел.

– Как вы относитесь к его присутствию?

– Рада, что он пришел. Надеюсь, в каком-то смысле он почувствовал... Не буду говорить «вдохновение», но, может, ему немного близки мои действия на корте, – сказала Осака на пресс-конференции.