Рублев с победы стартовал на Уимблдоне

Россиянин Андрей Рублев победил серба Ласло Джере в матче первого круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

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Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6) в пользу Рублева, который выступает на турнире под 14-м номером посева. Во втором круге он сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом (без номера посева).

Рублеву 27 лет, он занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Победителем последних двух розыгрышей является испанец Карлос Алькарас.