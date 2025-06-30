Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Аои Ито

80-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Японии Аои Ито (108-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

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Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ито один эйс, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Далее Камилла Рахимова встретится с победительницей матча Жасмин Паолини (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.