Теннисист Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов обыграл японского теннисиста Синтаро Мотидзуки в матче второго круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 17-м номером. Мотидзуки пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В третьем круге Хачанов сыграет с победителем встречи между британцем Билли Харрисом и португальцем Нуну Боржешем (оба теннисиста не получили номера посева).

Хачанову 29 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Мотидзуки 22 года, он является 144-й ракеткой мира. На его счету нет титулов ATP. В 2019 году Мотидзуки выиграл титул чемпиона Уимблдона среди юниоров, став первым японцем, вышедшим в финал юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Победителем последних двух розыгрышей является испанец Карлос Алькарас.