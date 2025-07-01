Петрова объяснила вылет Медведева в первом круге Уимблдона

Вылет Даниила Медведева в первом круге Уимблдона очень обидный, но аутсайдеры часто преподносят сюрпризы на этой стадии. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев проиграл в первом круге Уимблдона французу Бенжамену Бонзи.

"Очень обидно потерять Медведева в первом круге. Особенно после его хорошего выступления на турнире в Галле. По словам Даниила, его соперник отыграл лучший матч, - сказала Петрова. - В защиту Медведева скажу, что в первых кругах аутсайдеры, которые выходят против сеяных игроков, пытаются выложиться по максимуму и иной раз показывают действительно невероятный теннис. Иногда у них получается сыграть так, как Бонзи против Медведева. Он великолепно подавал - Даня только разводил руками. Был момент, когда у Медведева сдали нервы, он кинул ракетку, повернулся к своим: "Ну как же мне принимать подачу со скоростью 135 миль в час?" Также француз по окончании матча признался, что трава - его любимое покрытие. Она непредсказуемая, поэтому позволяет обыграть таких топовых игроков, как Даниил".