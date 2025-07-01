Третья ракетка мира сенсационно проиграла в первом круге Уимблдона

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула проиграла в стартовом матче Уимблдона итальянке Элизабетте Коччаретто (116-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Матч продлился 59 минут. За время игры Элизабетта Коччаретто сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк пойнта из шести. Джессика Пегула сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и не смогла заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Уимблдона Элизабетта Коччаретто сыграет с победительницей встречи между американкой Кэти Волынец и немецкой теннисисткой Татьяной Марией.