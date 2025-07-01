Коччаретто установила уникальное достижение среди итальянок на Уимблдоне

116-й номер рейтинга Элизабетта Коччаретто стала первой итальянской теннисисткой, которой удалось обыграть игрока из топ-3 мирового рейтинга в матче женского одиночного разряда Уимблдона.

© Чемпионат.com

Сегодня, 1 июля, в матче первого круга Коччаретто неожиданно одолела третью ракетку мира из США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Во втором круге Уимблдона Элизабетта Коччаретто сыграет с победительницей встречи между американкой Кэти Волынец и немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.