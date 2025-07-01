Россиянка Александрова вышла во второй круг Уимблдона

17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв в стартовом матче турнира австралийку Присциллу Хон (134-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Екатерина Александрова сделала восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести. Присцилла Хон выполнила в матче шесть эйсов, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх.

Во второму круге Уимблдона-2025 Екатерина Александрова сыграет с представительницей Нидерландов Сьюзен Ламенс (69-й номер рейтинга).