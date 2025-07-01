19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга австралийку Майю Джойнт (41-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

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Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время игры Людмила Самсонова сделала две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из десяти. Майя Джойнт не сделала за игру ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между украинкой Юлией Стародубцевой и британкой Франческой Джонс.