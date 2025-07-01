Анна Калинская пробилась во второй круг Уимблдона

39-я ракетка мира россиянка Анна Калинская вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира сербскую теннисистку Нину Стоянович (172-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

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Матч продолжался 1 час 38 минут. За время игры Анна Калинская выполнила три подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Нина Стоянович смогла сделать три подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Уимблдона-2025 Анна Калинская сыграет с датской теннисисткой Кларой Таусон (22-й номер рейтинга WTA).