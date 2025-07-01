Чешка Мухова вылетела в первом круге Уимблдона-2025

14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025, проиграв в матче первого раунде китаянке Ван Синьюй (32-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 2:6.

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Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время игры Мухова выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти. Ван Синьюй сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Лучший результат Муховой на Уимблдоне — четвертьфинал (2019, 2021). В 2023 году чешка играла в финале «Ролан Гаррос».

Во втором круге Уимблдона-2025 Ван Синьюй сыграет против турецкой теннисистки Зейнеп Сёнмез.