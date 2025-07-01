Швентек уверенно обыграла Кудерметову

Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла во второй круг Уимблдона-2025, одолев в матче первого круга россиянку Полину Кудерметову (64-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время игры Швёнтек выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Кудерметова подала три эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала единственный брейк-пойнт.

Во втором круге Уимблдона-2025 Ига Швёнтек сыграет против представительницы США Кэти Макнелли, которая выступает на турнире в Лондоне по защищённому рейтингу.