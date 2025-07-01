Мирра Андреева начала Уимблдон-2025 с победы над египтянкой Маяр Шериф

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева пробилась во второй круг Уимблдона-2025, победив в матче первого круга представительницу Египта Маяр Шериф (86-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

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Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время игры Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Шериф подала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Лучший результат Андреевой на Уимблдоне — четвёртый круг на турнире 2023 года.

Во втором круге Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет против итальянки Лючии Бронцетти.