Петра Квитова выступила с речью после последнего в карьере матча на Уимблдоне

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова поблагодарила свою семью после того, как провела последний в карьере матч на турнире Большого шлема в Лондоне.

© Чемпионат.com

Сегодня, 1 июля, Квитова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025, проиграв в матче первого круга Эмме Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 1:6.

«У меня было не так много теннисных тренеров в течение моей карьеры. Первым был мой папа, который здесь сегодня. Последний — мой муж. Я хочу поблагодарить их. Все они сегодня в моём боксе. Моя семья тоже. Уимблдон — это лучшие воспоминания, о которых я могла пожелать. Я никогда не мечтала выиграть Уимблдон. И я выиграла его дважды. Это нечто особенное", — сказала Квитова на корте.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США – 2025. Это был её последний матч на Уимблдоне в карьере. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» в Лондоне в 2011 и 2014 годах.