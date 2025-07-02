Зверев после вылета в первом раунде Уимблдона заявил о психологических проблемах

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в первом раунде Уимблдонского турнира заявил, что в последнее время чувствует одиночество, а также подумывает о том, чтобы обратиться к услугам тренера‑психолога.

В первом круге Уимблдона третья ракетка мира Зверев проиграл французу Артуру Риндеркнеху со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

— Я не думаю, что теннис сейчас является для меня проблемой. Речь о чем‑то другом. Но что‑то во мне должно измениться, и не обязательно на теннисном корте. Возможно, впервые в жизни мне понадобится тренер‑психолог. Забавно, иногда я чувствую себя очень одиноким. У меня есть психологические трудности. Я не знаю. Мне сейчас сложно обрести радость за пределами теннисного корта. Это не оправдание или что‑то в этом роде. Я думаю, Артур заслужил победу, он провел фантастический матч. Это то, что я чувствовал последние несколько месяцев. Опять же, я просто чувствую себя очень, очень одиноким и очень одиноким. Я не знаю. Просто никогда раньше со мной подобного не случалось, — приводятся слова Зверева на сайте Ассоциации теннисистов‑профессионалов.

Звереву 28 лет, за карьеру он выиграл 24 титула, трижды доходил до финала турниров Большого шлема.