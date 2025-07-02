Теннисный мир в шоке после вылета 23 звезд с Уимблдона

Никогда столько топ-игроков не проигрывали в первом круге «Шлемов».

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Первый круг Уимблдона принёс множество сенсаций в мужской и женской сетках. За первые два дня турнира вылетело 23 сеяных игрока, то есть более трети от общего числа.

Формально список может пополниться ещё одним теннисистом, если сегодня 29-й сеяный Брэндон Накашима уступит в прерванном из-за темноты матче китайцу Бу Юньчаокэтэ (после трёх сетов американец вёл 2-1). Но в любом случае количество сенсаций просто немыслимо, даже с учётом специфики травяного покрытия.

Мужской тур в первом круге Уимблдона потерял 13 сеяных, что является рекордом в истории турниров «Большого шлема». Третья ракетка мира Александр Зверев после поражения от Артура Риндеркнеша возглавляет список наиболее рейтинговых выбывших из борьбы игроков, но, кроме него, в нём также значатся Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8), Даниил Медведев (9), Франсиско Серундоло (16), Уго Умбер (18), Алексей Попырин (20), Стефанос Циципас (24), Денис Шаповалов (27), Александр Бублик (28), Алекс Михельсен (30), Таллон Грикспор (31) и Маттео Берреттини (32). Всего в стартовом круге вылетели четыре игрока топ-10. В XXI веке на мэйджорах подобное было только на «Ролан Гаррос» — 2008 и US Open – 2019.

Как ни странно, женская сетка подарила меньшее количество сенсаций, хотя именно на Уимблдоне в последние годы чемпионками часто становились те, от кого этого вообще не ожидали (например, чешки Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова). WTA-тур не досчитался десять сеяных теннисисток. Вторая ракетка мира и чемпионка недавнего «Ролан Гаррос» Кори Гауфф удивила больше всего, уступив украинке Даяне Ястремской. Компанию ей составили Джессика Пегула (3), Чжэн Циньвэнь (5), Паула Бадоса (9), Каролина Мухова (15), Елена Остапенко (20), Магдалена Френх (25), Марта Костюк (26), Магда Линетт (27) и Маккартни Кесслер (32). Впервые в Открытую эру в первом круге вылетели сразу две теннисистки из топ-3 посева.

У мужчин и женщин в сумме прекратили борьбу за титул восемь игроков первой десятки. Это ещё один рекорд в истории тенниса на ТБШ.

Почему наблюдается тенденция с массовым вылетом фаворитов? Трава – покрытие, которое больше всего приспособлено к сенсациям. Здесь игра идёт очень быстро, и любая ошибка на своей подаче максимально усложняет задачу сделать ответный брейк. Многие теннисисты после изнурительного грунтового сезона предпочитают практически не выступать на траве. Та же Кори Гауфф до Уимблдона провела на данном покрытии всего один матч, уступив на старте «пятисотника» в Берлине. У мужчин прошлогодний полуфиналист Лоренцо Музетти вообще впервые вышел на корт после «Ролан Гаррос», аналогичная ситуация у другого итальянца и финалиста Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Франсиско Серундоло, Паула Бадоса, Каролина Мухова, Марта Костюк до приезда в Лондон на траве провели от одного до трёх матчей.

При этом нельзя сказать, что насыщенная игровая практика на зелёном покрытии тоже идёт на пользу. Сразу 11 участников титульных матчей травяных турниров сезона-2025 прекратили борьбу в первом круге Уимблдона. Больше всего удивляют в этом плане чемпион и финалист «пятисотника» в Галле Александр Бублик и Даниил Медведев соответственно, которые демонстрировали отличный уровень игры и с уверенностью в своих силах ехали в Лондон, но были остановлены не хватающими звёзд с неба испанцем Хауме Мунаром и французом Бенжаменом Бонзи.

Александр Зверев дошёл до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле, «пресытившись» игрой на траве до «Шлема». Тейлор Фриц вообще взял два титула в том же Штутгарте и Истбурне, но едва прошёл первый круг Уимблдона, в пяти сетах сломив француза Джованни Мпетчи Перрикара. Что уж говорить, если вторая ракетка мира и двукратный чемпион Уимблдона Карлос Алькарас после титула на «пятисотнике» в Лондоне на старте мэйджора более четырёх часов мучился с 38-летним итальянцем Фабио Фоньини, с трудом сломив сопротивление завершающего карьеру ветерана в пяти сетах.

У женщин в этом плане выделяются Джессика Пегула, Татьяна Мария, Майя Джойнт и Маккартни Кесслер. Они взяли титулы на турнирах в Бад-Хомбурге, Лондоне, Истбурне и Ноттингеме соответственно, но оказались не готовы к первому кругу Уимблдона.

Как видно, минимум игровой практики на траве не очень хорошо, много – тоже плохо. Но всё-таки лучше не особо усердствовать на данном покрытии. Первая ракетка мира Янник Синнер едва ли не единственный фаворит, который легко прошёл первый круг Уимблдона, обыграв Луку Нарди (6:4, 6:3, 6:0). До этого на траве Янник провёл всего два матча, в последнем проиграв будущему чемпиону Галле Бублику. Новак Джокович вообще не выходил на зелёное покрытие в официальных матчах. В первом круге Новак довольно легко разобрался с французом Александром Мюллером (6:1, 6:7, 6:2, 6:2), хотя определённые трудности серба во втором сете уместно связать именно с нехваткой игровой практики.

Стоит отметить, что Циципас и Руне играли с травмами, не до конца решил проблемы со здоровьём Музетти, однако количество сенсаций всё равно аномальное. Теннисное сообщество удивлено таким поворотом событий.

«Настоящее безумие в первом круге Уимблдона», — написал в соцсетях журналист Жозе Моргаду.

«Уимблдон пока что просто сумасшедший, а ведь это только конец первого круга», — отмечает аккаунт Tennis Letter.

«Уимблдон — самый консервативный турнир «Большого шлема», когда дело касается традиций, и самый беспорядочный в плане результатов. Я думаю, что это прекрасно», — считает обозреватель Бастиан Фашан.

«У меня просто не было возможности перевести дыхание и расслабиться в первом круге Уимблдона. Это войдёт в историю», — подчеркнул журналист Бен Ротенберг.

«Столько сенсаций с самого старта Уимблдона. Почему так?» — задаётся вопросом шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер и не может найти ответ.

Легендарный тренер Брэд Гилберт полагает, что скоро сенсаций станет значительно меньше, ведь в Лондоне пойдёт на спад аномальная жара. Хотя некоторые части сетки при этом уже открыты и могут привести к попаданию игроков с низким рейтингом как минимум в четвертьфинал.