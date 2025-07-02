Игру Медведева в текущем сезоне назвали «странной»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков, который в своей карьере выиграл семь турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поделился размышлениями о вылете Даниила Медведева в первом круге Уимблдона. Его слова приводит «Советский спорт».

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«Медведев в этом году играет странно. Я не чувствую, что это тот Медведев, который был в предыдущие годы. Последние шесть лет он показывал и доказывал свой уровень. Сейчас спад, что с этим поделать? С другой стороны, Бонзи сыграл очень хороший матч. У него получилось все, что он хотел», — заявил он.

В первом круге Уимблдона россиянин проиграл французу Бенджамину Бонзи. Встреча, которая продолжалась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

Медведев 14 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

По итогам турнира он покинет десятку лучших теннисистов и потеряет статус первой ракетки России.