Антирекорд Уимблдона пошел на пользу россиянам

Уимблдонский турнир из года в год является самым непредсказуемым из «Шлемов», однако в этот раз сенсаций получилось чуть больше, чем обычно. Уже по итогам первого круга был установлен рекорд – впервые в истории восемь представителей из топ-10 покинули ТБШ после стартового матча. Причём разделились мужчины и женщины поровну – по четыре человека из каждого из рейтингов. Так что теперь оба сетки стали заметно слабее, что даёт преимущество менее рейтинговым спортсменам.

В отличие от женщин, мужчины не досчитались всего одного представителя пятёрки сильнейших Александра Зверева, который уступил французу Артуру Риндеркнешу (72) в почти пятичасовом пятисетовике. Сенсационно проиграли два прошлогодних полуфиналиста – Лоренцо Музетти (7) и Даниил Медведев (9). Итальянец уступил прошедшему через квалификацию грузину Николозу Басилашвили (126), а россиянин – французу Бенджимину Бонзи (64). Также турнир покинул норвежец Хольгер Руне, проигравший чилийцу Николасу Харри (143), который также попал на турнир через квалификацию.

Девушки же потеряли сразу троих представителей из пятёрки мирового рейтинга. Вторая ракетка мира, американка Коко Гауфф, сенсационно уступила украинке Даяне Ястремской (42). Ещё одна представительница США – Джессика Пегула (3) проиграла итальянке Элизабетте Кочаретто (116), а китаянка Чжэн Циньвэнь (5) вылетела от чешки Катерины Синяковой (81). Обидное поражение потерпела и испанка Паула Бадоса (9), которая не смогла переиграть британку Кэти Бултер (43).

Безусловно, на этом сенсации не закончатся, и на этом турнире их будет ещё немало, и этим прекрасен теннис. Конечно, важно отметить и то, что уровень соперничества заметно вырос по сравнению с прошлыми годами, и теперь непросто даже лидерам мирового рейтинга, хотя совсем недавно победы над представителями из топ-10 казались чем-то немыслимым для многих спортсменов. О высокой конкуренции говорят не только поражения, но и другие результаты. Например, пятая ракетка мира Тейлор Фриц отыгрался с 0:2 по сетам и выиграл у Мпеши-Перрикара, а второй в рейтинге Карлос Алькарас переиграл Фабио Фоньини (138) лишь в пяти сетах. Всё это говорит об уровне конкуренции.

Говоря о вылете топовых спортсменов из сетки, нельзя не посмотреть и потенциальный путь наших теннисистов, потому что произошли некоторые корректировки в потенциальных соперниках. В разы упростилась ситуация для Карена Хачанова. Во втором круге россиянин встретится с прошедшим через квалификацию японцем Мочизуки, а в третьем – давно не топовый португалец Боржеш или британец Билли Харрис (151). Даже в четвертьфинале Карен может быть фаворитом, ведь в его сетке остался всего один теннисист, который находится выше Хачанова в рейтинге – это Тейлор Фриц. В случае выхода в полуфинал всего три соперника могут быть выше Карена – Алькарас (2), Тиафо (12) и Рублёв (14). Если говорить о Рублёве, то его сетка почти не изменилась – наиболее вероятный соперник по четвёртому раунду – Алькарас, а по четвертьфиналу – Тиафо.

У девушек ситуация тоже сильно изменилась. Например, в своей четверти Диана Шнайдер – вторая по рейтингу после Ясмин Паолини, – именно итальянка наиболее вероятный соперник россиянки по четвертьфиналу. В случае выхода в четвёртый круг при любых раскладах именно Шнайдер будет фаворитом пары, так как китаянка Циньвэнь уже вылетела. Одна из вероятных оппоненток, кстати, Анастасия Павлюченкова, которая будет фаворитом вплоть до третьего круга, где её будут ждать Наоми Осака или Катерина Синякова.

Для Мирры Андреевой изменений практически никаких не произошло, за исключением потенциального соперника по четвертьфиналу. Если судить по рейтингу, там Мирра должна встретиться с Екатериной Александровой (18), которая теперь располагается выше всех своих потенциальных соперниц на пути к этой стадии турнире. Похожая ситуация и у Людмилы Самсоновой – в третьем круге она может сыграть с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной. Все остальные соперницы на пути к 1/4 располагаются ниже неё в рейтинге.

Таким образом, в связи с большим количеством вылетающих фаворитов, шансы наших теннисистов и теннисисток на трофей заметно повысились. Надеемся, что для российских спортсменов сенсационные поражения закончились на Данииле Медведеве, ведь далеко не каждый раз выпадает такой шанс пройти сетку, будучи фаворитом практически в каждом раунде.