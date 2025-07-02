«Уже одно это доказывает, какой она человек». Корне поделилась историей про Соболенко

Чемпионат.com

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне рассказала, как несколько лет назад её поддержала лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко.

Французская теннисистка Корне поделилась историей про Соболенко
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«Она всегда казалась мне очень дружелюбной. Однажды, три года назад, на Открытом чемпионате США, и у меня были личные проблемы, я была не в лучшем состоянии в своей жизни, и плакала, прислонившись к столику в углу ресторана, изолированная от всех. Я беззвучно плакала. И Арина, которая собиралась выйти на корт на матч, встала со стула, прошла через весь зал, подошла, положила руку мне на плечо и спросила: «с тобой все в порядке?» Уже одно это немного доказывает, какой она человек, потому что в мире тенниса каждый сам за себя. Это меня очень тронуло, и помню, как сказала ей: «благодаря тебе мне уже немного лучше, в любом случае спасибо», но я была действительно очень удивлена этим жестом» — приводит слова Корне We Love Tennis.