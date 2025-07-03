Теннисистка Камилла Рахимова из России неожиданно обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини во втором круге Уимблдона.

Матч, длившийся 2 часа 19 минут, закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:4. За это время 23-летняя россиянка не подала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести.

В активе ее 29-летней соперницы две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из семи.

Следующим соперником Рахимовой станет теннисистка Линда Носкова из Чехии, она одержала победу над Евой Лис из ФРГ со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Российский теннисист Даниил Медведев в феврале прокомментировал трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за допинг. Он выразил надежду на то, что теперь спортсмены смогут «договариваться» со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о сроках наказания, приводя в пример случай Синнера, и задался вопросом, создан ли таким образом прецедент.