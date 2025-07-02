Легендарная теннисистка назвала россиянку, которая станет первой ракеткой мира

Газета.Ru

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова, ставшая во время карьеры также призером Олимпийских игр, в комментарии для «Газеты.Ru» оценила потенциал 18-летней россиянки Мирры Андреевой, заявив, что та может достичь вершины мирового рейтинга WTA.

Легендарная теннисистка назвала россиянку, которая станет первой ракеткой мира
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«У нее есть все для того, чтобы стать первой ракеткой мира. Мне нравится, как она прогрессирует, идет. Она не влетела резко, потихонечку, с каждым годом все лучше и лучше, выше поднимается, вот таким темпом она может туда подняться и там закрепиться», — считает Петрова.

Мирра Андреева в данный момент занимает седьмое место в рейтинге. В первом круге Уимблдона она со счетом 6:3, 6:3 обыграла Маяр Шериф из Египта, занимающую 86-е место в табели о рангах. Следующей соперницей россиянки станет Лючия Бронцетти из Италии, 63-я ракетка мира. На счету Андреевой два титула WTA в одиночном разряде за карьеру. В текущем сезоне она одержала 33 победы в матчах при десяти поражениях.

Ранее Даниил Медведев ответил, когда вернется в топ-10 рейтинга.